الحماية المدنية تسيطر على حريق شب في محل تجاري بالقصير

سيطرت الحماية المدنية بالقصير، على حريق شب بمحل عطور بمنطقة شنيشن، بالمدينة، اليوم، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية.

كان قسم الحماية المدنية بالبحر الأحمر، تلقى بلاغًا عن نشوب حريق بأحد المحلات التجارية بمنطقة "شنيشن" وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطر رجال الحماية علي الحريق ومنعوا امتداده للمباني المجاورة، وحُرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتصدى للازمات ومتابعة الطوارئ بمدن المحافظة، وفى إطار تعليمات اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بالمتابعة المستمرة لكافة الأحداث بالمدينة وتفعيل خطة الأزمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.