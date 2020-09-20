رئيس الجامعة المصرية اليابانية: سعينا للشراكة مع طوكيو منذ 2003

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة سعت للشراكة مع اليابان منذ عام 2003 لإقامة تلك الجامعة في مصر، وفي تلك الفترة كان هناك سباق بين الدول العربية لاجتذاب تلك الجامعة على أراضيهم، بينما نجحت مصر في توقيع تلك الشراكة مع الجانب الياباني ليتم بناء الجامعة على الأراضي المصرية.

وأضاف "الجوهري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم وضع المناهج داخل الجامعة بالشراكة مع الجانب الياباني، وتقدم الجامعة شهادات البحث العلمي منذ عام 2010 وحتى الآن، موضحا أن طريقة التدريس في الجامعة تعتمد على البحث والتعلم النشط كباقي الجامعات اليابانية، وهدفها تقديم بحث علمي يدفع الاقتصاد القومي للبلاد للأمام.

وأكد أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للحرم الجامعى جاء بعد تأخر في إنشاءه منذ عام 2010 وحتى عام 2014، وما كان ليتم في 6 سنوات تم تحقيقه في 30 شهرا فقط: "الجانب الياباني مكنش مصدق"، مشيرا إلى أن الجامعة لن تقبل أي طالب، ولكنها تقبل الطالب المتميز فقط والذي يسعي لتحقيق مستقبل أفضل لبلده ولنفسه: "مجموع الثانوية العامة أهم شرط بجانب امتحان قبول في 4 مواد، ومن ينجح في تحقيق درجات اعلي في امتحانات القبول يتم تخفيض 25% لهم من مصاريف الجامعة".