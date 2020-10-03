الكمامة "إجبارية" في البيت الأبيض بعد إصابة ترامب بكورونا

ذكرت رسالة بريد الكتروني داخلية، أمس، أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة داخل المجمع الرئاسي وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.

وصدر التوجيه بعد ثبوت إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا مما دفع فريقه الطبي للتوصية بنقله لمستشفى عسكري للعلاج، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ولم يتلزم موظفو البيت الأبيض بوضع الكمامات بشكل دائم كما شكك ترامب مرارا، وسخر في بعض الأحيان، في جدوى استخدامها رغم تأكيد الخبراء على أن الالتزام بها ساهم في إنقاذ الأرواح.

وأكد مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه صحة رسالة مجلس الأمن القومي التي كشفت عنها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.

وألزمت الرسالة الالكترونية كل موظفي مجلس الأمن القومي "بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بما فيها منشآت الفحص الأمني، والمصاعد، والأروقة ودورات المياه". وفقا لـ "رويترز".

ويضم مجلس الأمن القومي، المنوط بتنسيق السياسة الخارجية بين الوكالات الحكومية، أحد أكبر قطاعات الموظفين العاملين بمجمع البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الفحوص أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج.

ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره.

وأعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتلقى علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، مشيرا إلى أنه يتمتع بـ"معنويات جيدة" رغم شعوره بتعب.

وقال شون كونلي طبيب الرئيس في بيان: "بعد ظهر اليوم، كان الرئيس لا يزال متعبا ولكن معنوياته جيدة".