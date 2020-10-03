استقرار أسعار الذهب في بدء التعاملات اليومية

شهدت أسعار الذهب في تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية استقرارًا سعريًا، عقب تذبذب في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 961 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 21 اليوم السبت 841 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 18 نحو 721 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و734 جنيهًا.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، بالتزامن مع إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أنَّ هناك ارتفاعًا مستمرا في أسعار الذهب، مشيرا إلى أنَّ هذا الارتفاع يعتبر «غير ملحوظ» في السوق المحلية المصرية بشكل كبير، نتيجة هدوء وتيرة الارتفاعات، خلال الفترة القليلة الماضية، فضلًا عن الارتفاع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وتوقع واصف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن يستمر الارتفاع في أسعار الذهب عالميًا، خلال الفترة المقبلة، حيث إن سعر الأوقية بلغ، أمس الجمعة، نحو ألفٍ و915 دولارًا، انخفاضًا من نحو ألفٍ و950 دولارًا للأوقية قبل نحو شهرين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها انتشار فيروس كورونا والانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم والدولار.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنَّه حتى التوصل إلى لقاحٍ معتمد ضد فيروس كورونا، ستستمر أسعار الذهب في الارتفاع عالميًا.

وشهد المعدن النفيس حالة كبيرة من الاضطرابات جعلته يرتفع بنسبة تتجاوز 50% من بداية العام حتى الآن، ورغم وجود حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تخطى سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 1000 جنيه منذ نحو شهرين.