الدولار يحافظ على استقراره ويسجل 15.70 جنيه للشراء في 5 بنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية.

وسجل الدولار استقرارًا في عدد من البنوك، حيث سجل مبلغ 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، في عدد من البنوك مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والعقاري المصري العربي، والإسكندرية، قطر الوطني.

بينما انخفض سعره عن ذلك في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل 15.69 للشراء، و15.79 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

وسجّل عدد من البنوك أعلى سعر للشراء، وهي بنوك كريدي أجريكول، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، ليسجل 15.71 جنيه للشراء في هذه البنوك، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

وسجل سعر شراء الدولار أقل سعر في بنوك مصر، والأهلي المصري، والعقاري المصري العربي، والإسكندرية، وقطر الوطني، بسعر 15.70 جنيه.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، بداية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.11 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.25 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.39 جنيه في البنك الأهلي المصري.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، ومنها الدولار واليورو بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، لتلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، حيث يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.