"مستثمري الغاز" تبدأ نقل الغاز الطبيعي للمصانع بالسيارات

أعلنت جمعية مستثمري الغاز عن جاهزية أسطول نقل الغاز الطبيعي لتوصيله لكافة المناطق الصناعية، والمشروعات العقارية والسياحية، في أي مكان وأي وقت من خلال تكنولوجيا الغاز المضغوط CNG على 250 بار عن طريق تريلات عملاقة تلبي كل الاحتياجات والكميات المطلوبة وتوصيله إلى مصدر الاستخدام مباشرة.

كما أعلنت الجمعية استعدادها لتقلي طلبات جميع المصانع والمشروعات العقارية والسياحية البعيدة عن الخطوط القومية للغاز الطبيعي، والراغبة في الحصول على الغاز الطبيعي أيا كانت مواقعها داخل مصر، لإعداد دراسة فنية لكل مشروع على حدة بحسب الكميات المطلوبة للبدء الفوري في إمدادها بالغاز الطبيعي.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن مبادرة نقل الغاز دون أنابيب التي أطلقتها الجمعية تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية وتماشيا مع خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي مكان أي منتجات بترولية أخرى كالسولار والمازوت، مؤكداً أن إحلال الغاز الطبيعي يوفر 50% في استهلاك الطاقة للصناعة المصرية.

وأكد سعد الدين أن هذه المبادرة تسهم في تفعيل منظومة الاستفادة الحقيقية من الاكتشافات البترولية الكبيرة لمصر في توصيل الغاز لكافة المناطق التي تبعد عن الشبكة القومية للغاز، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف الباهظة التي كانت تتكلفه الدولة في مد أنابيب الغاز، علاوة على مساعدة الدولة في إحلال الغاز بدلا من الوقود المدعم في كافة الاستخدامات.

على صعيد متصل تعد شركة "غازتون" التابعة لمجموعة سعد الدين للغازات البترولية صاحبة فكرة توصيل الغاز باستخدام الناقلات في مصر، والحاصلة على أول ترخيص لهذه المنظومة في مصر، حيث انتهت فعليا من إعداد 8 وحدات نقل للغاز المضغوط، والتي من المفترض أن يُخصص وحدتين لكل عميل إحداهما لشحن الغاز الطبيعي المضغوط للمصنع، لحين شحن الأخرى الثابتة.