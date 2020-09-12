تعاقد 332 ألف مواطن مع شركات الغاز الطبيعي بالشرقية

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية، مؤكداً تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذي بالمحافظة للشركات المنفذة للأعمال والتي حققت طفرة نوعية في ارتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر، وتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي.

يُذكر أن شركة "غاز الأقاليم"، المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بمراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح وأبوكبير وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر، تحقق خطى سريعة في معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية، لتوصيل الغاز إلى منازل المواطنين، وتحقيق إنجاز كبير في توصيل الغاز بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح، بعد توقفه لسنوات طويلة.

ويبلغ عدد المتعاقدين مع شركة الغاز الطبيعي من أهالي مركز ومدينة أبوكبير، نحو 26 ألفاً و526 عميلاً، بينما يبلغ عدد المتعاقدين بمركز ومدينة فاقوس حوالي 25 ألفًا و729 عميلاً، بالإضافة إلى قرابة 101 ألف و322 عميلاً بمركز ومدينة الزقازيق، ونحو 7 آلاف و415 متعاقداً بمركز ومدينة منيا القمح، فضلاً عن 12 ألفًا و93 عميلاً تعاقدوا مع شركة الغاز بمركز ومدينة أبوحماد.

كما نفذت شركة "غاز القاهرة"، المسند إليها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بمراكز ومدن ههيا ومشتول السوق والإبراهيمية وديرب نجم والقرين وبلبيس وأبوحماد، معدلات مرتفعة لأعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي، وفق البرنامج الزمني للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين.

ففي مركز ههيا، هناك 46 ألفًا و441 عميلاً قاموا بالتعاقد مع الشركة، وفي مركز ومدينة مشتول السوق، يبلغ عدد المتعاقدين 33 ألفًا و322 عميلاً، وفي مركز ومدينة الإبراهيمية 17 ألفًا و961 متعاقداً، وفي مركز ومدينة ديرب نجم، أنهى 27 ألفًا و558 عميلاً تعاقدهم مع الشركة، بالإضافة إلى 19 ألفًا و977 عميلاً بمدينة القرين، بينما بلغ عدد المتعاقدين مع الشركة من أهالى قرية "الأسدية"، التابعة لمركز أبوحماد، 2634 عميلاً، فضلاً عن 10 آلاف و964 متعاقداً بمركز ومدينة بلبيس.

وبحسب بيانات المحافظة، فقد بلغ إجمالي المتعاقدين للاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي، من أهالي الشرقية، حوالي 331 ألفًا و952 مواطناً، تعاقدوا بالفعل مع شركات الغاز الطبيعي، لتوصيل الخدمة إلى منازلهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعي بنظام القسط الشهري، من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن، موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفها، وشروط ونظام التعاقد الميسر، تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعي.