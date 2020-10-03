إعادة زرع كف يد شاب بعد بترها بمستشفى طنطا الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى طنطا الجامعي في إجراء جراحة دقيقة لزرع كف يد شاب في العقد الثالث من العمر، بعد أن تم بترها بالكامل في ماكينة داخل إحدى المصانع، وذلك خلال عملية ناجحة استغرقت 8 ساعات.

وأشاد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بنجاح لتمتعه بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة والتخصصية، مضيفًا أنه فور استقبال الحالة بمستشفى الطوارئ تم إعلان حالة الطوارئ بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل والتخدير، وخلال جراحة دقيقة تم توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح كسر العظام وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.

وأضاف "عتمان"، أن مستشفى الطوارئ الجامعي تستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة وتخدم محافظات الدلتا الخمس وبها أطقم طبية على أعلى كفاءة طبية وجاهزية لسرعة التعامل مع مثل تلك الحالات وهو ما يجعلها قادرة على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية عالية الجودة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 32 عامًا من إحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى قد تعرض لحادث داخل إحدى مصانع الورق نجم عنه بتر كامل في يده اليسرى، مشيرا الى أنه فور وصوله للمستشفى تم عمل الإسعافات الأولية له وتنظيف الكف وحفظها في الثلج، وعمل توافق نقل الدم ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات.

وأكد "غنيم" تجاوز المريض لمراحل الخطر واستقرار حالته تمامًا، حيث يتلقى الرعاية الطبية بالدور الرابع بقسم التجميل بمستشفى الطوارئ الجامعي.

وضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور ابراهيم مصطفى والدكتور سمير غرابة، ونواب الاطباء المقيمين: الدكتور عبد الرحمن سلامة، والدكتور على عطا، والدكتور أحمد جعفر، ومن قسم التخدير الدكتور مصطفى شعبان، والنواب المقيمين: الدكتورة رحاب صلاح والدكتورة فاطمة الشاذلي، ومن التمريض صباح شبانة وأحمد عادل.