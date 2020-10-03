عاجل.. الوزير يوجه ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن بموجب البطاقة

كلف الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن، وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومي.

وأكد وزير النقل خلال جولته بمحطة عدلي منصور لصرافي التذاكر إن تخفيضات 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ 60 عاما، مجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومي فقط.

وطالب وزير النقل بعدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومي خلال الحصول على مثل هذه التذاكر.

كما سيقوم وزير النقل، بتفقد مشروع القطار الكهربائي، ويبدأ القطار من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبا من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة واصلا حتى مطار القطامية الجديد.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أجرت تعديلا على تصميمات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، شمل إضافة 3 محطات إضافية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة رابعة بالعاشر من رمضان، لتصل أطوال المشروع إلى 84 كم بعدما كانت قبل التعديلات 68 كم، حيث تم مد المشروع ليشمل إضافة محطة أمام كنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية وأخرى أمام المدنية الرياضة وثالثة أمام الكيان العسكري ونادي الرماية بالعاصمة الإدارية ومحطة رابعة بمدينة العاشر من رمضان وتصل إجمالي محطات المشروع إلى 15 محطة بإطوال 84 كم.