النقل تعلن كيفية استفادة كبار السن من مجانية وتخفيضات وسائل النقل

أنهت وزارتا النقل والتضامن الاجتماعى اتفاقهما حول توفير وسائل النقل العامة لمن يتخطى عمرهم الـ70 عامًا مجانا (أي مواليد 1950 وما دون ذلك)، لاستقلال قطارات السكة الحديد، مع تقديم تخفيض قيمته 50٪؜ لمن هم فوق 60 عاما (أي مواليد 1960 وما دون ذلك).

وأعلنت وزارة النقل، عن كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد.. كالتالي:

1- السكة الحديد خصصت شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومى الخاصة به إلى صراف التذاكر الموجود على شباك الحجز تذاكر استقلال قطارات السكة الحديد.

3- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومى.

5- إذا كان المستفيد متجها لاستقلال السكة الحديد فهو يحصل على تذكرة مجانية إذا كان فوق سن الـ 70 عاما ويدفع 50% من قيمتها إذا كان فوق سن الـ 60 عاماً.

السكة الحديد: توريد 100 جرار أمريكي جديد.. و103 عربات قطار روسية حتى الآن

وفي سياق آخر، استلمت هيئة السكة الحديد، خلال الشهور القليلة الماضية 100 جرار أمريكي جديد، كما تم التعاقد على شراء 1300 عربة قطار روسية جديدة وصل منها حتى الآن 103 عربات قطار روسية جديدة، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، وإنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقانًا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقانًا منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه، والانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه.

وأنهت الهيئة، تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بخطوط (القاهرة – الإسكندرية) بطول 208 كيلومترات و(بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترًا و(بني سويف – أسيوط) بطول 250 كيلومتر و(أسيوط – نجع حمادي) بطول 181 كيلومترًا و(نجع حمادي – الأقصر) بطول 118 كيلومترًا بطول إجمالي 971 كيلومتًار بتكلفة إجمالية 9,4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 5 أبرج إشارات على خط القاهرة – الإسكندرية (قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل) و4 أبراج إشارات على خط بني سويف – أسيوط (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار)، وتوريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2.086 مليار جنيه.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما من رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات.