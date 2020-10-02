وسائل النقل مجانا لمن فوق الـ70 عاما.. وخبير: قرار إنساني

تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما (أي مواليد 1960 وما دون ذلك)، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما (أي مواليد 1950 وما دون ذلك) من كافة رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، قرار أعلنته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان صحفي، أمس، بعد الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمسنين".

عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر، بحسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

صيام: القرار إنساني لرفع معاناة تلك الفئة

وصفت الدكتورة عزة صيام أستاذ علم الاجتماع والمشكلات المجتمعية بجامعة بنها، القرار بـ"الإنساني" الذي يهدف لرفع المعاناة من تلك الفئة، الذين ينفقون جزء كبير من معاشهم الشهري على العلاج بسبب تقدم أعمارهم.

وتابعت صيام لـ"الوطن"، أن تلك الخطوة تجعل المواطن يشعر بدعم الدولة له، خاصة وأنهم نادرا ما يستخدمون وسائل المواصلات لندرة خروجهم بسبب ظروفهم الصحية، " هيعرفوا أن المسؤولين في الدولة حاسين بمعاناتهم".

ويشمل قرار وزيرة التضامن السكة الحديد والمترو ووسائل النقل العام، للفئات السابق ذكرها.