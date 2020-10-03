تأجيل أحدث فيلم لفين ديزل بسبب كورونا

أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021.

سلسلة أفلام السرعة والغضب حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، أول أفلامها كان في العام 2001، بفيلم السرعة والغضب لبطله فين ديزل، والراحل بول ووكر، إخراج روب كوهين، وحقق إيرادات وقتها تخطت الـ 200 مليون دولار بعد عرضه في بلاد مختلفة.

واستمرت النجاحات حتى رحل بول ووكر 30 نوفمبر 2013، واستكمل فين ديزل تقديم أفلام السرعة والغضب.

فيلم F9، إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.

تأتي أخبار التأجيل بعد ساعات من تأخير فيلم "لا وقت للموت" أحدث أجزاء "جيمس بوند"، ومن بطولة دانيال كريج ورامي مالك.

وفين ديزل ولد 18 يوليو 1967، في ولاية كاليفورنيا، ومثل في أكثر من 50 عملا، وقام بإنتاج عدد من الأفلام أيضا تخطى عددها الـ 20.

وآخر فيلم عرض لممثل الأكشن فين ديزل كان "bloodshot"، وهو من إخراج ديف ويلسون، ومن بطولة إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازي.

تدور أحداث bloodshot حول راي جاريسون والذي جسده "فين ديزل"، وهو جندي قتل في معركة، وأعيد إلى الحياة من خلال تقنية حديثة تمنحه القوة وتحوله إلى شخصية خارقة، ثم يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو الذي يعتقد أنه قتل زوجته، وسرعان ما يتعلم "راي جاريسون"، أنه لا يمكن الوثوق بكل ما تعلمه.

ولم يحقق الفيلم النجاح المرجو بسبب تأثير "كورونا" على سوق السينما، وهو ما قاد صناعه إلى عرضه إلكترونيا بمقابل 19.99 دولار.

يذكر أن فين ديزل أطلق أغنيته الفردية الأولى "Feel Like I Do" في برنامج "عرض كيلي كلاركسون" منذ عدة أيام، وذلك قبل إصدارها على تطبيق Spotify ومنصات البث الأخرى.