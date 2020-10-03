هاني سلامة وأمير شاهين.. 20 عاما من الصداقة (صور)

20 عامًا من الصداقة الحقيقية جمعت بينهما، وظهرت جليًا خلال حفل زفاف الفنان أمير شاهين، حيث ظل صديقه الفنان هاني سلامة، واقفًا بجواره كتفًا بكتف، خلال عقد القران.

الصداقة القوية التي ربطت بين الفنان هاني سلامة، و أمير شاهين، الذي احتفل أمس بعقد قرانه على المونتيرة منة جاب الله، جعلته يشد من أزر صديقه العريس، ويذهب معه خلال فترة التحضيرات، ويمازحه خلال قيامه بوضع رابطة العنق "البابيون"، ويدخل الاثنان في وصلة مزاح فيما بينهما، وحرصه على تقديم نصائح له بضرورة الاستقرار والحفاظ على كيان الأسرة التي سعى لتكوينها.

التقى العريس أمير شاهين، مع صديقه هاني سلامة، في عدد من الأعمال أبرزها مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في موسم رمضان 2018، وجسد خلالها "شاهين" شخصية "زيطة" سائق التوك توك، فيما جسد "سلامة" شخصية "ماندو"، من تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤف عبدالعزيز.

منذ أكثر من 9 سنوات، حلّ هاني سلامة ضيفًا على برنامج مقالب اسمه "فبريكانو" من تقديم الفنانة انتصار، وفي الوقت الذي وقع فيه "سلامة" ضحية للمقلب، نظر لصديقه أمير شاهين، قائلًا له "ياعم إنت طول الوقت مش معايا.. ده إنت معايا كل يوم وعارف كل حاجة".

وفي اللقاء التليفزيوني وقتها، قال أمير شاهين، إن صداقته مع هاني سلامة بدأت منذ 10 سنوات، ورد "سلامة" أنه تعرف بصديقه في بداية الألفية الجديدة، وقال عنه "أمير اجتماعي أكتر مني".

وكان حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق إلهام شاهين، قد عقد أمس الجمعة، بعد ما يقارب الـ20 يومًا من إعلان خطوبته على المونتيرة منة جاب الله في حفل بسيط على شاطئ البحر.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".