الكنيسة تحتفي بقبطي أنقذ مسلما من الموت

احتفى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بمواطن قبطي، عرّض حياته للخطر من أجل إنقاذ شاب مسلم سقطت سيارته من أعلى جبل بالمنيا.

وخلال اجتماعه الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا، دعى الأنبا مكاريوس، المواطن أشرف صبري، والذي أشار إلى أنه نموذج يُحتذى به في مساعدة الآخرين وتقديم العون لهم.

وأعطى الأسقف، الكلمة للمواطن، الذي يقيم بمدينة المنيا الجديدة، ليحكي قصته، مشيرًا إلى أنه – أي أشرف صبري -، استطاع إنقاذ الشاب عبدالرحمن أحمد، حينما كان يسير على طريق يسمى بالطريق الأوسط، في اتجاه عودته لمنزله، وكانت أمامه سيارة "عبدالرحمن" التي سقطت في منحدر، وأنقذته العناية الإلهية من حادث مميت، إذ استندت السيارة على أحد الأحجار على الجبل ومنعتها من الانحدار والسقوط لأسفل لمسافة مائة متر، ولكنها عُلقت على مسافة عشرين متراً فقط.

وأضاف "أشرف"، أنه ما كان منه إلا أن زحف على بطنه ليطمئن على مستقلي السيارة وأنهم مازالوا على قيد الحياة، وحذرهم من التحرك أو محاولة الخروج من السيارة حتى لا تسقط في المنحدر، وصعد زاحفًا مرة أخرى ليستغيث بمواطنين آخرين ليتكاتفوا معه في إخراج "عبد الرحمن" من السيارة قبل أن تهوى لأسفل الجبل.

وأثنت أسرة "عبدالرحمن" على ما فعله "أشرف" وشهامته في إنقاذ ابنهم، بالنزول أسفل الجبل لمساعدته.

من جهة أخرى، افتتح الأنبا مكاريوس، بيت القديسة حنة للمسنات، في مدينة الفكرية بمركز أبو قرقاص، وهو البيت الذي يقوم بالإشراف عليه أحد الكهنة ويعاونه مجموعة من الخدام والخادمات، كما يخضع المكان لإشراف طبي.

وأعلنت إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، أنه يجرى الآن إعداد بيت للمسنين من الرجال إلى جواره، بعد أن كانت المطرانية قد افتتحت منذ وقت قريب، بيتًا للأيتام من الذكور، بمدينة الفكرية أيضًا.