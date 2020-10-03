الكشف على 1015 سيدة ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنفيذ قافلة خدمية توعوية بإدارة أجا الصحية، شملت قرى: "شبراويش - ميت العامل - طنامل شرق"، على مدار 3 أيام في إطار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستهداف القرى الفقيرة ضمن مبادرة حياة كريمة وحرصًا على إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة.

شارك في القافلة 3 عيادات متنقلة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ فرق متنقلة بـ4 وحدات ثابتة، مع توفير أخصائيو "نسا" للتعامل مع حالات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.

من جانبه أكد "مكي"، أن عدد المستفيدات من القافلة بلغ 1015 منتفعة، وعدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بلغ 335 منتفعه، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، حيث تم فحص 220 سيدة بالموجات فوق الصوتية ومتابعة الحمل لـ 83 سيدة، وكشف نساء لـ120 سيده بالإضافة إلى الكشف على 50 في تخصص الباطنة وسبعة في تخصص الأطفال وعمل المشورة لـ174 سيدة.

وأوضح، أنه جرى تنفيذ ندوات إعلامية في مبادرة "أيامنا أحلى" في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد والكنائس عن أهميه تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل وصحه الأم والطفل ومخاطر الزواج، كما تم عمل معرض لمنتجات نوادي المرأه يعرض المشغولات اليدوية من أشغال الإبرة والتريكو والاكسسوارات والمنتجات الجلدية، كما شهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعية، لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصه الوسائل طويله المدى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر للمشاركين في الحملة، وإدارة تنظيم الأسرة على جهودها في إتاحة الخدمات الإنجابية للسيدات في المناطق المحرومة والحفاظ على صحة المرأة.