وزيرة التجارة :بورسعيد مؤهلة لتكون مركزا صناعيا لنفاذ الصادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مساندة الوزارة لجهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تمتلك العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس، الأمر الذى يؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي تناول متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة والمجمع الصناعي، فضلاً عن الإنشاءات الجديدة بالمنطقة الصناعية.

وقالت جامع، إن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة المحافظين لمتابعة حركة التنمية الصناعية والتعرف على أهم التحديات التى تواجه المنتجين والسعى لحلها، بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت، إلى أن اللقاء تناول متابعة موقف العملية الانتاجية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والتي تضم 429 مصنعًا منها 301 مصنع منتج فى العديد من الصناعات المختلفة، فضلاً عن الاستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء القائمة وشهدت توسعات أو الجديدة، والتي تضمنت مجالات إنتاج الإطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية، فضلاً عن الدهانات والصناعات الغذائية، إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة، الذي يضم 118 وحدة بمنطقة جنوب الرسوة ومجمع الـ54 مصنع والمخصص للملابس الجاهزة.

ومن جانبه أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة في المجال الصناعي، مؤكداً الحرص على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد، إسهاما فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلآف من فرص العمل.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدعم غير المحدود الذي تقدمه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة، وتقديم العديد من المبادرات لخدمة شباب المحافظة من خلال مجمع خدمات المنشأت الصغيرة التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.