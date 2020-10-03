افتتاح مسجد الإيمان بمنطقة وش البحر بحضور محافظ بورسعيد

افتتح أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ومدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، مسجد "الإيمان"، أمس الجمعة، بمنطقة وش البحر بجنوب المحافظة، وألقى إمام المسجد خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد وتنميته.

ونقل رئيس حي الجنوب تهنئة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للمصلين وأهالي المنطقة على افتتاح المسجد، داعيا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد يثيبهم خير الجزاء.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت أمس عدد من المساجد في المحافظات منها مسجد أبو بكر الصديق بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر الذى افتتحه محمود الشيمى مدير عام الأوقاف بالمحافظة وبلغت تكلفت المسجد 3.6 مليون جنيه كما افتتح هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية مسجد الرحمة بقرية منشأة صبري أبو علم بمركز تمي الأمديد والذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 600 متر مربع وبه مصلى للسيدات على مساحة 100 متر مربع، وتم فرش المسجد بالكامل بدعم من وزارة الأوقاف.

وأدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالي القرية، وعقب أداء الصلاة نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين وقيادات مركز تمي الأمديد.

وقال إن الدولة حريصة دائما على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدني للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية أوقاف الدقهلية وكانت عن حب الأوطان ومواجهة الفساد والإفساد وأن حب الوطن فطرة إنسانية وقيمه إسلامية.

وقال نائب محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن الجهود الذاتية لمواطني الريف شيء مبهج يؤكد الانتماء مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية متميزة في مجال المشاركة المجتمعية مع الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات الخدمية تخفيفا للعبء عن المواطنين.