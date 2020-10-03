صور.. حريق هائل يلتهم محل زهور وسط الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بمحل زهور بعقار بطريق الحرية، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة العطارين، بلاغاً بنشوب حريق بمحل أسفل عقار بشارع فؤاد "طريق الحرية"، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.