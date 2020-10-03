القبض على المتهمين بقتل سيدة إفريقية بالجيزة: الجناة بلديات الضحية

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، عن ملابسات مقتل سيدة إفريقية داخل شقتها في العجوزة بالجيزة، وعثر على جثمانها ملفوفًا داخل بطانية تحت سرير منزلها.

وأفادت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وزوجته من أصدقاء المجني عليها ويحملان نفس الجنسية مقيمان في دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقررا بأنهما علي علاقة بها وعلمهما باحتفاظها بمبالغ مالية فعقدا العزم على قتلها وسرقتها.

وكشفت المعاينة وجود آثار 8 طعنات في جثمان المجني عليها الملفوف ببطانية أسفل سرير نومها، وتبين أنها تقيم في شقة بمفردها، وفي الفترة الأخيرة استضافت صديقتها وزوجها.

واستبعدت الأجهزة الأمنية، صديقة المجني عليها وزوجها من دائرة الاشتباه، بسبب عدم وجودهما في الفترة التي تزامنت مع الجريمة معها.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية بالعجوزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى العثور على جثة السيدة أسفل سرير غرفة نومها، وتبين من خلال مناظرتها تعرضها للطعن بسلاح أبيض، وأن الجاني أخفى جثتها أسفل سرير غرفة نومها بعد لفها بملاءة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة، وجرى التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح جثتها لمعرفة سبب الوفاة.

وبإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها، تبين أنها في العقد الخامس من عمرها، وترتدي كامل ملابسها.

وتبين أن المجني عليها في حالة تحلل، وكشف التقرير أن سبب الوفاة الإصابة بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسم بواسطة سلاح أبيض "سكين"، وجرى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة.