17 سببا يمنع صرف معاش "كرامة" من وزارة التضامن

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط للحصول على معاش " كرامة"، وحددت الموانع التي تحيل الحصول على المعاش.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على معاش "كرامة" وموانع الحصول عليه:

الشروط المطلوبة للحصول على المعاش:

1- أن يكون سن المستحق للمعاش لايقل عن 65 عامًا.

2- أن لايكون الشخص حصل على مساعدة من الضمان الاجتماعي.

3- أن يكون المستحق لديه عجز يمنعه من العمل.

4- أن يكون من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- أن يقوم بالدخول على موقع وزارة الصحة لملء استمارة لعمل قومسيون طبي.

6- يشترط ألايحصل الشخص على معاش تأميني أو أي معاش من الضمان الاجتماعي.

موانع صرف معاش كرامة:

1ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

2ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

3ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

4ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).

5ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

6ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

7ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأميني)، بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

8ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).

9ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته.

10ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

11ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).

12ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

13ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.

14- امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء...).

15ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

16ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).

17ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).