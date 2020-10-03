للمهندسين.. كيف تحصل على شقة سكنية بالمدن الجديدة بمقدم 50 ألف جنيه؟

أعلنت نقابة المهندسين عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، طرح وحدات سكنية لأعضائها بنظام البيع بالقرعة العلنية لكل المشروعات على النحو التالي:

أولًا: إسكان التجمع الخامس

هو عبار عن كومباوند متكامل المرافق "نادي اجتماعي - مول تجاري" بالقرب من الجامعة الأمريكية، بمساحات مختلفة تبدأ من 135 إلى 185 مترًا مربعًا، وأسعار الوحدات تبدأ من 1,552,500 جنيه، عن طريق سداد 25% مقدم حجز، وتسهيلات في السداد تصل حتى 7 سنوات دون فائدة.

ثانيًا: إسكان مدينة العبور

بجوار مبنى جامعة عين شمس ودار مصر، وهي مساحات مختلفة تبدأ من 125 إلى 218 مترًا مربعًا، عن طريق سداد نسبة 30% مقدم الحجز، وأسعار الوحدات تبدأ من 627 ألف جنيه، وتسهيلات في السداد تصل حتى 6 سنوات دون فائدة، علمًا بأنّ الوحدات جاهزة للتسليم فوري.

ثالثًا: إسكان مدينة 6 أكتوبر

شقق سكنية مميزة تتراوح مساحتها من 75 إلى 80 مترًا مربعًا، وأسعار الوحدات تبدأ من 355 ألف جنيه، عن طريق سداد نسبة 30% مقدم الحجز وتسهيلات في السداد تصل لـ6 سنوات دون فائدة، علمًا بأنّ الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

شروط السداد

- سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروعي إسكان العبور و6 أكتوبر.

- سداد 100 ألف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروع إسكان التجمع الخامس.

- سداد باقي المقدم خلال شهر لكل المشروعات (السداد بالبنك الأهلي حساب النقابة) إسكان العبور (رقم/1243060704181000012)، إسكان 6 أكتوبر (رقم/1243060283451800014)، إسكان التجمع الخامس (رقم/1243060616823900015).

- تم فتح باب الحجز اعتبارًا من 30 سبتمبر ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الحالي، ويتم عمل القرعة العلنية يوم 17 أكتوبر لمشروع 6 أكتوبر، و19 أكتوبر لمشروع إسكان العبور، و21 أكتوبر لمشروع إسكان التجمع الخامس، وذلك بالمقر الرئيسي بشارع رمسيس بالمسرع الساعة 11 صباحًا، ويقدم إيصال السداد يوم القرعة.