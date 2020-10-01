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"الوطن" تنفرد بنشر موقع أول مدرسة تطرحها الإسكان بالعاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
05:15 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
الوطن تنفرد بنشر موقع أول مدرسة تطرحها الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

الوطن تنفرد بنشر موقع أول مدرسة تطرحها الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من خرائط المواقع المقترحة للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل دوري، وتنوعت الأنشطة المطروحة بها ما بين سكني، وأنشطة خدمية متكاملة وصناعي.

وأوضحت الخرائط التي تنفرد «الوطن» بنشرها، الموقع المقترح لإنشاء أول مدرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ تقع بالحي السكني الثالث، على مساحة 10 آلاف و662 مترًا مربعًا، ومدة تنفيذها لا تزيد على 5 سنوات. 

وبحسب الخرائط المقترحة، فإن سعر المتر الواحد للقطعة الأولى المطروحة للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 5190 جنيهًا.

 

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن طرح الوزارة مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى"؛ للبيع بنظام القرعة العلنية، من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا مربعًا، في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، والفيوم الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة)، حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة "الإسكان" لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملكها، ومحاربة المتاجرة بها، من خلال وفرة المطروح منها. 

 

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