نقابة المهندسين: قانون التصالح يهدف للتصالح النفسي مع المواطنين

أكد المهندس شبل ضحى أمين عام اللجنة المركزية للتصالح بنقابة المهندسين ونقيب مهندسي المنوفية أن لجان النقابة صنفوا المخالفات لمخالفات بسيطة مثل بيوت بأدوار أرضية فقط وأسقف خشبية أو هياكل خرسانية تصل لـ 3 أدوار أو أبراج.

وقال "ضحى" خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن نزول قيمة المتر في التصالح لـ50 جنيها في القرى شجع الموطنين على التصالح، مشددًا على أن الدولة تهدف أن يرجع السلام النفسي لأصحابه.

وشدد "ضحى" على أن البناء الجديد سيكون بضوابط جديدة لمصر الواعدة مضيفًا: "القديم هنقنن مخالفاته بشكل سليم".

وعلق "ضحى" على ارتفاع أعداد المصالحات في المنوفية، قائلًا: "المنوفية نسبة الثقافة فيها عالية والناس عارفة فوايد التقنين والمحافظ والمسئولين بذلوا جهد غير عادي في الملف والمنوفية كانت الأسرع والأكثر" مشبهًا التصالح بـ "عربية من غير ورق ولو اتسرقت مش هعرف أجيبها وهي دي نفس فكرة التصالح على المنشأة بالظبط".

وأكد "ضحى أن كل شقة سيكون لها أرقام وكل عقار سيكون له رقم متابعًا: "احنا مهتمين بتوثيق 3 مليون عقار مخالفين وهيبقى فيه رسم للمنشأة هيعمله مهندس متخصص وتقرير يفيد بالسلامة الإنشائية وأعمال الحماية المدنية واقدر اعمل خريطة كاملة للمنطقة العشوائية عشان أطورها إنارة وكهرباء".

واستطرد: "التقنين فائدة لا تعادلها فائدة وأمان كامل لصاحب العقار" مؤكدًا أن 30 سبتمبر هي آخر فرصة للتصالح: "مش آخر فرصة بس دي فرصة ذهبية للكل وأن المواطن يطمئن على سلامة العقار والجار يطمئن على السلامة الإنشائية وهنطمئن على سلامة العقارات".