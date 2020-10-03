وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بنصر أكتوبر: نصرت شعبك في مواقف كثيرة

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتـوبر المجيـد، تلك الذكرى الوطنية العظيمة التي نسترجع فيها بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً".

كما جاء في برقية التهنئة: "سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، ودحرت بحكمة الواثق وعزم المقاتل محاولات طمس الهوية المصرية، فأيّدك المولى جلت قدرته بنصره وتوفيقه، حتى عبرت بمسيرة الوطن المفـدى لآفاق التنمية والاستقرار والازدهار، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بقيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيـد أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات".

وجاء في البرقية: "تأتى ذكرى السـادس من أكتـوبر المجيـد فى كل عام .. لتدلل على تقديرنا لعطاء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم، وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير ومسـيرة التعمـير كل حبة رمل فى أرض مصر الكنانة، حفظ الله القـوات المسلحة درعـاً وسـيفاً للـوطـن، وأدام بفضلـه تلاحمنـا وتـرابطنـا شـعباً وجيشـاً وشـرطةً، لتبقى مصـرنا أبد الدهـر بعطـاء أبنائهـا وتضحيات أبطـالهـا عـزيـزة أبية آمنة، وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث أيضًا محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نعرب لكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وكرامة، وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة، وكل عام وسيادتكم بخير".