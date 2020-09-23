وزير الداخلية يوجه بتقديم الرعاية لطفلة وإجراء عملية لوالدها بمستشفى الشرطة  

إستمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية - الهادفة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .. وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى ، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات ، وسرعة الإستجابة للحالات الإنسانية .. فقد وجه السيد/محمود توفيق وزير الداخلية – بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة من محافظة سوهاج تبلغ من العمر عام وشهرين (مصابة بورم نادر بالرقبة) بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج .. حيث تم إستقبالها بمقر (قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية) وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وكذا صرف العلاج الطبى اللازم لحالتها مجاناً دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، على أن يتم إعادة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر والعرض على الأطباء المتخصصين لتقييم الوضع الطبى لها.. وبالتنسيق مع أمان الخير التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بالوزارة .. فقد تم توفير مبلغ مالى لأسرة الطفلة لسداد قيمة ما إقترضته الأسرة خلال الفترة الماضية لعلاجها .

كما وجه السيد/وزير الداخلية بإستقبال والد الطفلة المذكورة بإحدى مستشفيات الشرطة والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفيت حصوات بالكلى).. وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفلة بمساعدته فى إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة.

هذا وقد لاقى ذلك إستحسان أهلية الطفلة الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الرعاية الطبية للطفلة ووالدها.