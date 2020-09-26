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فيديو.. أديب عن تسريب صور للإخوان مع وزير الداخلية التركي: "فيه من ده كتير"

عمرو أديب: مصر هي التفاحة اللي عاوزنها تقع على حجرهم

كتب:

شريف سليمان
02:12 ص | السبت 26 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على الصور التي تم تسريبها لوفد من إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية مع مستشار أردوغان ووزير الداخلية التركية ونائبه.

وقال أديب ساخرًا على الصور المسربة: "هيبصوا في ملابسهم الداخلية ويسألوا الصور دي طلعت منين، فيه من ده كتير، ومش هتقدر تقول محصلش، ولا هتقدر تقول مش أنا أو جرافيك وفوتوشوب، والصور طلعت زي ما المرتبات طلعت".

وقال "أديب"، إن المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية يعملون لمصلحتهم الشخصية، دون الوضع في الاعتبار مصير ملايين المصريين، إذا نجحت مساعيهم الهادفة إلى تدمير الدولة المصرية.

وأضاف أديب خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "زوبع عاوز يبقى قيادة من قيادات الإخوان وياخد هو كل الفلوس والتبرعات ويحطها في كرشه، لكن هياخد على قفاه في الآخر".

وتابع: "في ناس تانية بتجري على الفلوس، لأن الجماعة بداخلها فيه صراع على الفلوس وعلى البلد، ومصر هي التفاحة اللي عاوزنها تقع على حجرهم".

 

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