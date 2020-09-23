وزير الداخلية يزور سجن طرة ويشدد على تطبيق إجراءات التأمين الصارمة

قال مصدر أمني إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، زار عصر اليوم سجن طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة تأعمال التأمين..

وأضافت المصدر لـ"الوطن"، أن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأسفرت الواقعة عن استشهاد ضابط شرطة يدعى عمرو عبد المنعم، ومحمد عفت، إضافة إلى فرد بلوكامين، وخفير تأمين.

وكان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم،وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .