رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الداخلية يزور سجن طرة ويشدد على تطبيق إجراءات التأمين الصارمة

كتب:

محمد بركات وخالد عمار
11:42 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
سجن طرة

سجن طرة

قال مصدر أمني  إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، زار عصر  اليوم سجن طرة فور إبلاغه بمحاولة الهروب الفاشلة للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة تأعمال التأمين..

وأضافت المصدر لـ"الوطن"، أن الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأسفرت الواقعة عن استشهاد ضابط شرطة يدعى عمرو عبد المنعم، ومحمد عفت، إضافة إلى فرد بلوكامين، وخفير تأمين.

وكان مصدر أمني صرح بأن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام لقوا مصرعهم، بينما يحاولون الهروب من سجن طرة، صباح اليوم،وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

اقرأ المزيد:

استبدل ملابسه مع أخيه أثناء الزيارة.. ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن طرة

"اتجمعوا المرشدين في سجن طرة".. قيادات الإرهابية يلتقون بـ"شديد الحراسة"

محكوم عليهم بالإعدام.. أسماء السجناء الأربعة المقتولين أثناء محاولة هروب من سجن طرة

8 معلومات عن التكفيريين المقتولين في "حادث سجن طرة"