الحرب خدعة.. صحف مصر أعلنت فتح باب العمرة لأفراد الجيش قبل 6 أكتوبر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، على فضائية القناة الأولى، تقريرًا عن خطة الخداع الاستراتيجي في حرب 6 أكتوبر.

وتضمّن التقرير في ذكرى إعلان الصحف المصرية عن فتح باب العمرة لأفراد القوات المسلحة أنه "خداع استراتيجي"، يوم 3 أكتوبر عام 1973.

ونشرت الصحف المصرية آنذاك خبرًا حول فتح الباب العمرة لأفراد القوات المسلحة، ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التي سبقت حرب أكتوبر المجيدة، وكان الهدف من الخطة تضليل العدو الإسرائيلي، وإحكام السيطرة على كل ما يتلقاه من معلومات بمختلف الطرق، وإيهامه بعدم إقدام مصر على الحرب.

واستعرض التقرير أنه ضمن الخطة أيضًا، أنهى الرئيس الراحل محمد أنور السادات مهمة الخبراء السوفيت، وصدّر للعالم أن مصر تقبل حالة اللاسلم واللاحرب، بعد إعلانه عام الحسم أكثر من مرة دون حدوث شيء.

وعلى مستوى الجبهة الداخلية، سربت المخابرات المصرية معلومات مغلوطة بأن أمطار الشتاء غمرت الصوامع وأفسدت القمح، لتستورد القاهرة مخزونًا استراتيجيًا يكفيها أثناء الحرب، كما أشاعت خبرًا عن تلوث بعض المستشفيات بميكروب، لإخلائها وتجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ خلال الحرب.

وأُعلن أيضًا عن تأجيل زيارة قائد القوات الجوية إلى ليبيا ليوم 6 أكتوبر، واستقبال الأميرة البريطانية مارجريت، في اليوم التالي، وتوجيه الدعوة إلى وزير الدفاع الروماني لزيارة القاهرة في الثامن من الشهر.

وشوهد الجنود المصريون على الضفة الغربية للقناة صبيحة يوم الحرب وهم في حالة استرخاء وخمول، واكتملت الخطة بمفاجأة العبور الذي أذهل العالم، وحطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر، في 6 ساعات.

وشهدت محافظات الجمهورية أمس، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالاً بالذكرى الـ47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات "تحيا مصر"، ودعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.

وكانت بعض الأحزاب السياسية دعت كافة جموع الشعب المصري للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.