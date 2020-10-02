أشرف السعد عن ذكرى نصر أكتوبر: "جبت امبارح 100 بلونة ومشيت أنفخ فيهم في الشارع"

شارك رجل الأعمال أشرف السعد احتفالات المواطنين بنصر أكتوبر، عبر بث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "جبت امبارح 100 بلونة، وقعدت أنفخ فيهم، ومشيت في الشارع أنفخ في البلالين، والناس قاعدة تقولي مجنون، آI مجنون بحب بلدي".

وقال "السعد" خلال البث المباشر: "أنا سافرت باريس عام 1977، وقعدت آكل من الزبالة يجي شهر وكنت عاوز أرجع مصر ومش معايا حاجة، وقعدت أكتب جوابات، والجواب ساعتها كان بياخد 20 يوم عقبال ما بيوصل، واللي أنقذني واحد اسمه الحاج عبدالكريم من جدة، كنت شغال عنده سواق زمان عام 1973 في مصر، عشان كدة بعشق أي حاجة فيها السعودية".

وتابع رجل الأعمال: "أبقى خاين لو موقفتش مع جيش بلدي، أنا بقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن جيش مصر خير أجناد الأرض، ربنا يموتني عليها".