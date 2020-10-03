تبدأ غدا.. مواعيد وخطوات تسليم الأراضي الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر

ينتظر كثيرون استلام قطع الأراضي الأكثر تميزًا في مدينة 6 أكتوبر، بداية من بعد غد الاثنين، حيث يستمر التقديم حتى 14 يونيو 2021، وذلك بالحي التاسع بالمدينة بالبلوكات (A – D – C – B- G- E – H –F).

ويمكن للمواطنين الحاصلين على قطع الأراضي بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين، بمقر الجهاز وتقديم المستندات اللازمة لإنهاء الإجراءات.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، وخطوات تسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا، وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية.

مواعيد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا

يتم تسليم الحاصلين على تخصيص أراضي الأكثر تميز عن طريق أيام محددة كالآتي:

تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بلوك (A)

القطع من 1 : 21، يوم الاثنين 5/10/2020

القطع من 22 : 43، يوم الاثنين 12/10/2020

القطع من 44 : 64، يوم الاثنين 19/10/2020

تسليم القطع بالبلوك (B)

القطع من 1 : 22، يوم الاثنين 26/10/2020

القطع من 23 : 44، يوم الاثنين 2/11/2020

القطع من 45 : 66، يوم الاثنين 9/11/2020

تسليم القطع بالبلوك (C)

القطع من 1 : 22، يوم الاثنين 4/1/2021

القطع من 23 : 44، يوم الاثنين 11/1/2021

القطع من 45 : 67، يوم الاثنين 18/1/2021

القطع من 68 : 88، يوم الاثنين 1/2/2021

تسليم القطع بالبلوك (D)

القطع من 1 : 17، يوم الاثنين 8/2/2021

القطع من 18 : 34، يوم الاثنين 15/2/2021

تسليم القطع بالبلوك (E)

القطع من 1 : 23، يوم الاثنين 22/2/2021

القطع من 24 : 48، يوم الاثنين 1/3/2021

القطع من 49 : 71، يوم الاثنين 8/3/2021

ويتم تخصيص يومي الاثنين 15/3/2021 و22/3/2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.

تسليم القطع بالبلوك (H)

القطع من 1 : 25، يوم الاثنين 5/4/2021

القطع من 26 : 50، يوم الاثنين 12/4/2021

القطع من 51 : 75، يوم الاثنين 19/4/2021

القطع من 76 : 102، يوم الاثنين 26/4/2021،

تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G)

القطع من 1 : 14، يوم الاثنين 10/5/2021

تسليم الأراضي ببلوك (F)

القطع من 1 : 25، يوم الاثنين 24/5/2021

القطع من 26 : 50، يوم الاثنين 31/5/2021

وسيتم تخصيص يومي الاثنين 7/6/2021 و 14/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

خطوات تسلم قطع الأراضي الأكثر تميزًا

الأشخاص الذين خُصصت لهم الأراضي الأكثر تميزًا بنظام الأسبقية يتم إرسال إخطار التخصيص لهم على محل الإقامة (عنوان المراسلة) المدون باستمارة التقدم للحجز، كما تم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المدون باستمارة التقدم للحجز، موضحًا بها رقم قطعة الأرض المخصصة، ومساحتها، وقيمتها الإجمالية، وإجمالي المبالغ المستحقة (باقي المقدم + المصاريف)، والمطلوب سدادها طبقًا للشروط المالية الواردة بكراسة الشروط، وطبقاً لأساليب السداد المعلن عنها، يقوم بعدها المتقدم باستكمال باقي مبلغ الحجز خلال الفترة المقررة.

ويقوم العميل بالتوجه إلى جهاز المدينة، ومعه ما يفيد بسداد مبلغ مقدم الأرض، وبطاقة الرقم القومي.

ويتم تسليم الأراضي لصاحب الشأن في الموعد المحدد بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني، وصاحب الشأن وفقًا للنموذج المعد.