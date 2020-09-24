مدبولي: الدولة تشجع البناء الرأسي حفاظا على الأراضي الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تنظر للبعد الاجتماعي في الريف، وتشجع البناء الرأسي، وستكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى للبناء الرأسي، منعا لاستنزاف أراضٍ زراعية جديدة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنّ تلك الاشتراطات تحدد لأي مواطن في الريف حدوده، والاستفادة من قطعة الأرض الموجودة في الإطار القانوني المسموح فيه بالبناء والحيز العمراني الموجود".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة لعدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم للاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وأشار مدبولى إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعًا للمصدرين، وسعيًا للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشددًا على أنّه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتًا إلى أنّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم، مجددًا الإشارة إلى أنّ هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.