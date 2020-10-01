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السماح بتحويل نشاط "الرووف والبدروم" بقطع الأراضي السكنية لسكني

كتب:

أيمن حمزة
12:24 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
الإسكان تسمح بتحويل نشاط «الرووف والبدروم» بقطع الأراضي السكنية لسكني

الإسكان تسمح بتحويل نشاط «الرووف والبدروم» بقطع الأراضي السكنية لسكني

أكدت مصادر بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز وافق مؤخرا، على تحويل نشاط "الرووف والبدروم" بقطع الأراضي السكنية الصغيرة والقطع الفرعية داخل المشروعات السكنية المتكاملة، إلى النشاط الأصلي للقطعة (سكني) بدلا من كونها جراجات أو غرف خدمات.

وعلمت "الوطن"، أن الجهاز، أشار في قراره، إلى أن هذا القرار لا يسري على المباني الخدمية والتجارية ذات النشاط غير السكني، حيث يتوجب عليها الإلتزام بالنشاط المرخص به.

وأضافت المصادر، يتم قبول طلبات التصالح من أصحاب البدرومات، التي تغير نشاطها إلى السكني، كذلك تخفيض رسوم التصالح في المدن الجديدة، مرة أخرى بنسبة بسيطة، مشيرة إلى أنه سيتم العودة مرة أخرى إلى ضرورة إعتماد نقابة المهندسين للرسومات المقدمة لأجهزة المدن، خاصة بعد ظهور حالات معتمدة من مهندسين موقوف عضويتهم بالنقابة، وبعضهم غير مختص، باعتماد اللوحات الخاصة بمخالفات البناء.

ولن يتم محاسبة المواطن على المساحة غير المستغلة في الرووف، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل في بعض المدن.

ونص القرار رقم 529 لسنة 2020، فى مادته الأولى، على أنه يجوز التعديل لاستخدام غرف السطح والبدرومات بقطع الأراضى السكنية الصغيرة، أو بالقطع الفرعية، بنشاط سكنى داخل المشروعات السكنية المتكاملة من استخدام خدمى (جراج – غرف خدمات)، إلى النشاط الأصلى للقطعة سكنى فقط، طبقاً للشروط الواردة بكتاب نائبى رئيس الهيئة المذكور عالية، والالتزام بالنشاط السكني بباقى الأدوار.

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