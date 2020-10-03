"جمعة": الوطن لا يتحمل مسؤوليته جيل واحد.. ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود

رحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بضيوف صالون الوزارة الثقافي الأول الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي عمرو عبد الحميد والإعلامي نشأت الديني.

وأضاف جمعة، خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، مشيرًا إلى أن الصالون سيؤكد أمرًا مهمًا وهو أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية يمكننا العمل معًا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، واستطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين من هذه النخبة المحترمة والوطنية.

وأوضح أن بعض المنتسبين للعمل الديني يظنون أن التدين أمر حصري على العاملين بالحقل الديني ويعانون من ضيق أفق ثقافي، لكن الأمر غير ذلك، والتدين موجود بين الجميع، ونحاول القضاء على ضيق الأفق هذا باللقاءات والندوات والدورات المختلفة، وسنجري لقاء مفتوحًا بين الوعاظ والمثقفين للحديث عن الانفجار السكاني قريبًا.

وأوضح أن الوطن لا يتحمل مسؤوليته جيل واحد، وعلى كل جيل تقديم التضحيات كما فعل جيل أكتوبر، الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم لنحيا نحن في كرامة، وتابع بأننا تحتاج لروح أكتوبر في معركة البناء والتنمية، وأبرز ما ميز جيل أكتوبر التفاف الشعب حول الرئيس والمؤسسات، ونحن في تحدٍ أخطر مما كان، ومعركتنا مع أهل الشر معركة وجود.

وتساءل الوزير: هل يمكن لأي إنسان أن يتطاول على وطنه إلا لو كان أجيرًا ومستأجرًا لهدم وطنه، إن القاعدة تقول إن من يرمي وطنه بسهم سيرتد إليه، واستشهد ببيت شعر وقال إنه لشاعر شيوعي لكن كان يدافع عن وطنه، وقال عن الخونة إنهم مستأجرون يخربون بلادهم ويكافأون على الخراب برواتب.

وأشار إلى أن من يريدون خراب مصر يلتقطون الرويبضة ليكونوا طوع بنانهم، لأنه لا يتطاول على وطنه إلا خسيس، مؤكدًا في ختام كلمته: "في كل لقاءاتنا السابقة كانت السيدات في الصفوف الأخيرة، وهذا أمر تغير في صالون الأوقاف، وقررنا أنها ستكون كتفًا بكتف في الصفوف الأولى مع الرجال، وغيرنا قواعد الجلوس بصالون الأوقاف الأول لتمكين المرأة من القيام دورها".