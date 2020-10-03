بريد الوطن.. أعدنى إلى عملى خطيباً يا وزير الأوقاف

أعمل إمام وخطيب مسجد الصالحين بميدان التحرير بالزقازيق، ومنذ أن تم تعيينى وأنا ملتزم تماماً فى عملى وأنفذ تعليمات وزارة الأوقاف بحذافيرها، وحدث أن تم نقلى إلى مسجد آخر فى عام 2019، وقمت بتنفيذ القرار دون الاعتراض، لكن فوجئت بأن هناك بعض الأشخاص يجمعون تبرّعات يومياً من المصلين، فقمت بإبلاغ إدارة أوقاف غرب الزقازيق ومديرية أوقاف الشرقية والوزارة بتلك المخالفات الجسيمة وبدلاً من السعى لإزالة تلك المخالفات، قاموا بنقلى من المسجد إلى إدارة أخرى، وتم منعى من خطبة الجمعة، أناشد وزير الأوقاف، التحقيق فى مشكلتى وإعادتى إلى وظيفتى مرة أخرى.

عبدالوهاب إبراهيم الدسوقى- الزقازيق - الشرقية

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com