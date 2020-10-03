وزير الري: خطة لحماية الدلتا من الغرق الناتج عن التغيرات البيئية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تنفذ خطة للإدارة المتكاملة لحماية الدلتا والمناطق الساحلية المنخفضة من الغرق الناتج عن آثار التغيرات البيئية، والمتمثل في ارتفاع سطح مياه البحر، كما تجري الدراسات الهندسية لحماية الشواطئ المصرية من أي اثار بيئية قد تؤثر على الدلتا، وترصد الدولة ميزانية ضخمة لذلك.

وأكد، أنه تم تنفيذ خطة حماية الشواطئ خلال العام الماضي بنسبة 100% وتم توقيع عقد تنفيذ حماية منطقة طوال أبو الروس بقيمة 434 مليون، وجارِ أخذ الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال ضمن أعمال تطوير بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط.

وأضاف "عبدالعاطي"، أنه تم طرح المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة أولى بالدقهلية، ضمن الأعمال اللازمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا وفق منحة صندوق المناخ الأخضر، وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

وتابع، أنه فيما يتعلق بحماية الإسكندرية والبحيرة من مياه الأمطار والسيول تنفذ الوزارة خطة عاجلة للحماية من الغرق بما يقرب من مليار جنيه، عقب عاصفة نوفمبر 2015 التي أغرقت الإسكندرية والبحيرة بمياه الامطار، وتم خلالها إنشاء محطات رفع مياه في المصارف والترع، وكذلك تغييرات هندسية لتقاطعات للعديد من المصارف الزراعية.

وقال المهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يجرى العمل حاليا في مشروعات عديدة في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط، لحمايتها من الغرق الناتج عن التغيرات المناخية.

وأوضح "حنا"، أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ أعمال حماية بمبلغ 310 مليون جنيه خلال العام الماضي، لحماية ساحل الإسكندرية كمرحلة أولى من بئر مسعود حتي المحروسة، ومشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ومشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي كمرحلة أولى ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة أولى، ومشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "حنا"، أن محافظة البحيرة شهدت تنفيذ أعمال تدعيم الحائط البحري غرب مصب النيل فرع رشيد، كما تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تكريك الممر الملاحي برشيد، كما قامت الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 41 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ على مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون وحماية مصب مصرف الغربية الرئيسى كوتشنر ومشروع حماية دايك الرمال شمال مصرف المحيط، بمنطقة تغذية الرمال شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر ومشروعات حماية مسافة 14 كم، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر.

وفي نطاق محافظة بورسعيد، أكد "حنا" قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 22 مليون جنيه لحماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة كمرحلة أولى.

وبشأن محافظة دمياط، أوضح "حنا" أن الهيئة نفذت أعمال بمبلغ 171 مليون جنيه على مشروعات حماية المنطقة شرق ميناء دمياط ومشروع تطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط بمنطقة بوغاز مثلث الديبه ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، ومشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ومشروع حماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8 ) ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ومشروع استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الجنوبي ومشروع استكمال وتكريك المنطقة جنوب شرق مثلث الديبة الجزء الشمالي.

وفي نطاق محافظة مطروح، أشار "حنا" إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال بمبلغ 16 مليون جنيه خلال الفترة الماضية على مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح ومشروع حماية شاطئ الأبيض.

مؤكدا تشكيل لجان للمرور بشكل دائم علي الشواطئ والسواحل المصرية فيتم المرور دوريا على المنشآت السياحية بالساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك للتأكد من عدم مخالفة القانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 4 لسنة 1994، ومتابعة خط الشاطئ خلال النوات.

وأشار "حنا" إلى الانتهاء من طرح مشروعات جديدة، وهي مشروع حماية مناطق الاستزراع السمكي بطوال أبو الروس شرق حائط عزبة البرج ومشروع تدعيم حواجز الأمواج 1-2، وكذلك مشروع خليج رأس البر وتدعيم قدمات لسان رأس البر، وجار البت النهائي في المشروعات الثلاثة، ومن المنتظر البدء الفعلي في أواخر العام المالي الحالي.

أما فيما يخص المنحة المقدمة من صندوق المناخ الأخضر العالمي وقيمتها 31.5 مليون دولار وذلك لحماية مسافة 69 كم من المناطق المنخفضة في المحافظات الساحلية وعددها 5 محافظات وهي: "بورسعيد (12كم ) ودمياط (12كم) والدقهلية (12كم) وكفر الشيخ (27كم) والبحيرة (6كم)، علاوة على تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي من خلال شركات عالمية فإنه حاليا جار حماية المناطق المنخفضة في مسافة 14 كم في محافظة كفر الشيخ، علاوة على تجهيز 6 عقود جديدة المنتظر الإنتهاء من طرحها قبل نهاية العام المالي الحالي، وهي عقدين بمحافظة كفر الشيخ (13كم) وعقدين بمحافظة بورسعيد (12كم) وعقدين بمحافظة الدقهلية (12كم)، كما تم الانتهاء من طرح الدراسة الخاصة بخطة الإدارة المتكاملة بالمناطق الساحلية للساحل الشمالي في مناقصة عالمية علي موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).