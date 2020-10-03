هالة صدقي بصحبة طفليها في زفاف أمير شاهين بعد أزمة إنكار نسبهما

ظهرت الفنانة هالة صدقي، بصحبة طفليها، خلال حفل أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى بعد الأزمة الأخيرة حول تشكيك زوجها في نسب ابنيه منها.

وخلال حفل الزفاف التقطت هالة صدقي عددًا من الصور مع أصدقائها، وطفليها اللذين ظهرا بصحبة الهضبة عمرو دياب، الذي شارك في إحياء حفل زفاف الفنان أمير شاهين وعروسته منة جاب الله.

وكانت الفنانة هالة صدقي قد علقت على الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين زوجها، بشأن التشكيك في نسب ابنيها "مريم وسامو"، ووصول الأمر إلى القضاء .

وكتبت "صدقي" عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، "أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا، ومعنا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه".

وأضافت: "تكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

واتخذت الفنانة هالة صدقي خطوات قانونية ضد زوجها والمحامي صلاح السقا الذي شهّر بها.

وأكدت هالة، في تصريحات، أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح السقا غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخبارًا خاطئة عنها.

وشددت هالة على أن ما يقوله زوجها كلام غير صحيح، عندما قال إنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها "مريم وسامو"، مشيرة إلى أن الخلافات قائمة مع زوجها منذ 5 سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رفضت السفر معه، وتحملت السباب والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها الآن لن تسكت وستتحدث وتأخذ حقها.

وكان المحامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، ظهر في فيديو يؤكد فيه استمراره في القضايا ضدها.