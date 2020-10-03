غدا.. لجنة تسعير الوقود تحدد موعد انعقادها

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود، لمناقشة الأسعار الجديدة للوقود من البنزين والسولار غدًا.

تعقد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود والمعنية بتحديد أسعار الوقود خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر أكتوبر، وفق تصريحات سابقة لمصدر مسؤول بوزارة البترول.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه يستبعد حدوث انخفاض في أسعار البنزين خلال الربع الأخير من العام، نظرًا لارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا خلال الشهور الماضية بنحو 50% عن الشهور السابقة.

ووصلت أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية إلى أكثر من 43 دولارًا للبرميل خام برنت العالمي، مقابل 20 دولارًا في شهر مايو من العام الجاري.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يتم تعديل الأسعار، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها، إذ ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تُثبت.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ويتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

وتشهد الأسواق ترقب قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود الذي سيحدد موقف أسعار البنزين والسولار، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويُعد هذا القرار الرابع والأخير للجنة خلال العام الميلادي الحالي 2020، حيث تم اتخاذ القرار الأول في يناير الماضر والثاني في أبريل والثالث في يوليو ويأتي القرار المنتظر الأخير لهذا العام.