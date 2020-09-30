"تسعير الوقود" تجتمع لإعلان موعد الأسعار الجديدة الأحد

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد الأسعار الجديدة للوقود خلال الأيام المقبلة؛ ومن المقرر انعقاد اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي والمعنية بتحديد أسعاره.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم تحديد موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود، الأحد المقبل، لتنعقد خلال الـ 10 أيام الأولي من شهر أكتوبر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يستبعد حدوث انخفاض في أسعار البنزين خلال الربع الأخير من العام، نظرًا لارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا خلال الشهور الماضية بحوالي 50 % عن الشهور السابقة.

ووصلت أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلي أكثر من 43 دولارًا للبرميل خام برنت العالمي، مقابل 20 دولارًا في شهر مايو من العام الجاري.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يتم تعديل الأسعار، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب عدة تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها، إذ ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تُثبت.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ويتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.