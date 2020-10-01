توقعات بارتفاع أو ثبات أسعار البنزين والسولار خلال أيام

تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود الذي سيحدد موقف أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتعقد اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لبحث موقف الأسعار، وفقًا للمتغيرات، التي يتم بناء عليها تطبيق أحد السيناريوهات الثلاثة، إما زيادة السعر أو خفضه أو تثبيته.

ووفقًا لما صرح به في وقت سابق مصدر مسئول بوزارة البترول لـ"الوطن" فإنه سيتم تحديد موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للوقود، يوم الأحد المقبل، حيث من المنتظر أن تنعقد اللجنة خلال الـ 10 أيام الأولي من شهر أكتوبر الجاري.

واستبعد المصدر خفض أسعار البنزين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الشهور الماضية بحوالي 50%، مقارنة بالأشهر السابقة من شهر مارس حتى يوليو.

ووصلت أسعار النفط العالمية خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلي أكثر من 43 دولارًا للبرميل خام برنت العالمي، مقابل 20 دولارًا في شهر مايو من العام الجاري. وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

وتستهدف الآلية تغيير أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، إذ يتم تعديل الأسعار، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب مصاريف التشغيل، التي تتضمن تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها، إذ ترتفع أو تنخفض أسعار الوقود بنسبة 10% أو تُثبت.

وتُعقد اللجنة كل ثلاثة أشهر، حتى يكون هناك متوسط سعري، ويتم تقييم أسعار النفط الخام برنت العالمي بشكل صحيح وعادل.

وفي 8 يوليو الماضي قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين حتى نهاية سبتمبر، بأنواعه الثلاثة، لتستقر عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و 7.5 جنيه للتر البنزين 92 و8.5 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.