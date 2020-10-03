مسلم: هناك من خرجوا عن مقتضيات الوطنية وأصبحوا مصريين بالجنسية فقط

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن ذكرى نصر أكتوبر المجيد عزيزة على كل مصري، وللأسف هناك من خرجوا من مقتضيات الوطنية المصرية وأصبحوا مصريين بالجنسية فقط.

وأضاف خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول، أن أفضل أكتوبر كان عام 1973، عام النصر، وأسوأ أكتوبر مر علينا كان عام 2012؛ حينما أصر الإخوان على الاحتفال بالذكرى مع قتلة الرئيس أنور السادات، وهو ما أساء لهذه الحرب المقدسة والتي أعادت مصر للخريطة العربية والدولية.

وتابع: "جيلنا حضر ظروفا صعبة وكنت أظن أن حظنا سيئ لكن حينما شاهدت فيلما عن الظروف الصعبة التي عاشها المصريون بعد 1967 وحتى عام 1973 رأيت كيف أنها كانت أصعب كثيرا، ويجب أن نحيي شهداء أكتوبر وشهداء سيناء، وحين أرى آباء وأمهات الشهداء أرى نموذجا للصبر، فهناك من تقول ابني مات وهبعت الآخر إلى سيناء"، مشددا: "نحن ما زلنا نخوض حربا بكل صرامة ضد فئة قذرة".

وأكد مسلم أن من يرسلون أبناءهم إلى سيناء يعلمون أنهم قد يفقدوهم، ولا نملك إلا الترحم والدعاء لهؤلاء الأبطال وأهلهم وذويهم، قائلا: "هؤلاء فوق رؤوسنا فقد فقدوا الكثير ليعيش هذا الوطن".

وتابع رئيس تحرير "الوطن": "الناس تحمل الإعلام المسؤولية عن الوعي بينما الوعاظ عليهم دور كبير فيه، فالتأثير والإقناع يكون أكبر عبر الاتصال المباشر مع الجماهير وهو ما يقوم به الوعاظ والأئمة، فقدرتهم على الاقناع وتغيير السلوك عبر الاتصال المباشر كبيرة، والكارثة حين يكون من يقوم بالاتصال المباشر غير واع، ولا يعلم عن شؤون بلده شيء".

وكان الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد في افتتاح صالون الأوقاف الثقافي الأول المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الآن، أن الصالون كان فكرة مشتركة بين الجميع جاء خلال زيارات سابقة، "والصالون سيؤكد على أمر هام أننا رغم اختلاف مشاربنا الثقافية ويمكننا العمل معا على أرضية وطنية وتجمعنا مصلحة الوطن، وقد استطعنا أن نكسر الحواجز مع المثقفين مع هذه النخبة المحترمة والوطنية" بحسب تعبيره.