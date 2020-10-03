"مسلم": يجب أن نرفع شعار مع الإسلام وضد الإخوان

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه يجب أن نرفع شعار مع الإسلام وضد الإخوان فقد أساؤوا للدين والبلد وأشعلوا منابر الفتنة ضد كل ما يعيق وصولهم، فهم جماعة إرهابية خائنة لم تترك بابًا للخيانة حتى طرقته.

وأضاف خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول، المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن السوشيال ميديا لها فوائد وسلبيات، وأخطر ما فيها اللجان الإلكترونية مثل التي تستخدمها جماعة الإخوان ويتم استغلالها ضد البلد: "للأسف وسائل التواصل أصبحت تفكك الأسر رغم أن اسمها وسائل التواصل"، متابعًا: "الإعلام المصري دافع عن هذا البلد، وكان له دور كبير في مواجهة الإرهاب والإخوان وله أخطاؤه بلا شك".

وأوضح: "نحن ندافع عن الحقيقة ولا ننشر الوعي الزائف"، موضحًا أن الإعلام لم يكن متخاذلًا كما يدّعي البعض، فنحن ننشر الأمل والتنمية ولا نستطيع التفرغ للرد على هذه الجماعة، فالبلد في نهضة ولابد من توضيحها، والأئمة أكبر دورًا من الإعلام.

ورحب مسلم بدعوة الوزير للسيدات للجلوس في صفوف مجاورة لصفوف الرجال، ومازح الوزير قائلًا: "ماكناش بنشوفهم".

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت، اليوم السبت، صالونها الثقافي، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف، لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.

يأتي ذلك لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانًا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، تكون قادرة على التواصل الحواري الهادف.