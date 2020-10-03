مسلم للأئمة: أنتم ممثلو الإسلام وعليكم الدفاع عنه وعن مصر

هاجم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الإخوان أساؤوا للإسلام.

وأضاف مسلم خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول، أن القنوات الفضائية كلها كانت تنتقد الإخوان ثم يكسب الإخوان الانتخابات بسبب "المنبر" وسيطرتهم على المنابر وتأثيرهم المباشر على الناس.

وأضاف مسلم: "الإخوان أساؤوا للإسلام للأسف"، متسائلا: "أي إسلام الذي يدعو للسب والتحريض والعنف والدعوة لنشر كورونا ويسمح بمعاداة الوطن والدولة".

ووجه مسلم رسالة للأئمة خلال كلمته في الصالون قائلا: "أنتم أيها الأئمة ممثلو الإسلام وعليكم الدفاع عنه وعن البلد، قضية الوعي ليست إعلام فقط وإنما قضية ثقافة ودين وشباب وغيرها، وعلى الأئمة نشر الأمل لمواجهة غزوات الإحباط التي يتعرض لها المواطن".

وكان مسلم قد أكد في كلمته أن مصر تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، ولأول مرة تكون الجبهات الأربعة لمصر مفتوحة وساخنة، مؤكدا أن مصر مستهدفة إعلاميا على مدار 24 ساعة يوميا، ومن لا يعلم ذلك غير واع ولابد من توعيته.

وأشاد مسلم خلال صالون الأوقاف الثقافي الأول، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "لو لم يكن هناك إصلاحا اقتصاديا وصحيا وتعليميا وقبضة حديدية على الأمور، اتحدى إننا كنا استطعنا تحمل أيام كورونا وتنفيذ قرارات قوية مثل إغلاق المساجد وتعليق الدراسة".

مسلم: الإنجازات لم تتوقف رغم كورونا

وتابع مسلم: "نحن نرى إنجازات في كل شيء، والوقت الذي حبستنا فيه كورونا خرجنا ووجدنا كل شيء فيه تغيير وتجديد وتطوير، وقد رأينا نجاحات كبرى ومشروعات تم تنفيذها وافتتاحها".

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت اليوم السبت، صالونها الثقافي، لمناقشة قضية: "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني"، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد.