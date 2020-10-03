صور.. "العناني" يشهد فتح أول تابوت من كشف سقارة الجديد

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، فتح تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد، والذي نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عنه ضمن 59 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثري بالمنطقة.

وقال الوزير، خلال فتح التابوت، إنه تم الكشف عن مومياء لرجل اسمه (بسماتيك) وهو اسم شائع من العصر المتأخر (الأسرة الـ26 أو الـ27) وهو في حالة جيدة من الحفظ، وذلك بسبب أن التابوت كان محكم الغلق مع عدم حدوث أي تفاعل كيميائي.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن البعثة الأثرية ستبدأ بإجراء كافة الدراسات العلمية اللازمة عليه وعلى باقي التوابيت.

حيث تم فتح تابوت لكاهن للآله سوكر حامي منطقة سقارة، طلى التابوت من الداخل بمادة القار، مما تسبب في التصاقه بجزء من طبقة الكتان الداخلية للمومياء عند فتحها.

وكشفت وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل كشف سقارة المنتظر، وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن اليوم سيشهد رفع النقاب عن واحد من أضخم الاكتشافات الأثرية خلال القرن الـ21 لمومياوات بمنطقة سقارة لدفنة بثلاثة أبيار عثر فيها على 50 مومياء في البئران الأول والثاني ولا يزال العدد في البئر الثالث جاري، ومن المتوقع العثور على عدد مماثل لتوابيت لم تمس منذ 2500 عام ومحتفظ أغلبها بنقوشة وألوانه في كشف سيكون مسار اهتمام العالم.

وأكد العناني في تصريحات لـ"الوطن"، أن الكشف يحوي كذلك 50 تمثالا للآله "سوكر" الحامي لمنطقة سقارة، وكشف نادر من البرنز لتمثال "نفرتوم" مصبوب ويحوي أحجارًا كريمة من اللازورد وفيروز.

وتابع، يفوق عدد المومياوات المستخرجة بتلك التي تم اكتشافها نهاية العام الماضي 2019، بمنطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر، الذي كان يحوي 32 تابوتا، بعضها محتفظ بألوانه.

وأشار، إلى أن الكشف لم يبح بجميع أسراره بعد، حيث يزيد عدد المومياوات المستخرجة من بئر الاكتشاف يوما بعد يوم، وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت هي توابيت تعود للعصر المتأخر قد تكون حفظت في مقابر جماعية.