محافظ الجيزة: السماح باستئناف البناء لأصحاب رخص العقارات حتى 4 أدوار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السماح للمواطنين باستئناف أعمال الإنشاءات للمباني والعقارات الحاصلة على ترخيص البناء قبل وقف تراخيص البناء في 24 مايو 2020 وبحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين اصدار الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يسري على من حصل على تراخيص بناء وشرع بالفعل في البناء ولا ينطبق على الأرض الفضاء الخاليه من أي مظاهر لبدء أعمال البناء، مؤكدا على السماح بأعمال التشطيبات فقط للمباني والعقارات الصادر لها ترخيص بناء مسبقا "الملتزمة بنطاق الرخصة الصادرة" مع التأكيد على المرور الدوري من قبل لجان مختصة لمتابعة تنفيذ القرارات بمنتهى الدقة وعدم السماح بأي مخالفات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه برؤساء الأحياء والمراكز والذي وجه خلاله بحصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشاريع إسكان حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق المتهالكة أو الخطرة أو سكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف إلى توفير إسكان حضاري يليق بالمواطن هذا إلى جانب ما يتم من جهود لتحسين الصورة في المدن القائمة بالفعل والقرى بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هناك توجها لدى الدولة بأن يتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمحافظة وسيتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق آليات التحول الرقمي، موضحًا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذي سيضم مختلف المديريات الخدمية.

حضر الاجتماع نائبي المحافظ السيد إبراهيم الشهابي، والأستاذة هند عبدالحليم، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.