نائب محافظ الجيزة تتابع تقديم طلبات التصالح بالعمرانية

تابعت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، يرافقها محمد نور رئيس حي العمرانية، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقديم المواطنين لطلبات التصالح لأحياء العمرانية والطالبية بمدرسة أم المؤمنين.

وجهت النائبة، بالإسراع في الإجراءات، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، والرد على استفساراتهم، كما استمعت إلى بعض المشكلات التي واجهت المتقدمين لسرعة حلها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها، والتى حددتها الدولة، وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح، اعتبارا من 15 أغسطس، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، تسهيلا على المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد اليومي، وحتى مغادرة آخر مواطن بالمراكز التكنولوجية، ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح، وتذليل كل العقبات أمامهم، تسيهلاً على المواطنين باعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة.

أشار المحافظ، إلى أن حي الهرم، جاء فى المركز الأول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به، يتبعه حى الوراق، وحى العجوزة، كما جاء مركز أوسيم الأعلى بين مراكز المحافظة، فى تلقى طلبات التصالح، ومركز أبو النمرس ومنشأة القناطر.

واتخذت محافظة الجيزة، عدد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بملف التصالح فى مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح، تتناسب مع كل مناطق المحافظة، مع إلغاء الراحات، والعمل خلال الفترة المسائية، وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.