وزير النقل: بدء تجارب تشغيل أول قطار كهربائي في مصر أغسطس المقبل

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن بدء تجارب تشغيل أول قطار كهربائي في مصر "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان" في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة وسائل النقل والمواصلات في مصر خلال الفترة المقبلة بتنفيذ القطار الكهربائي والسريع والمونوريل.

وعنف وزير النقل، خلال جولته التفقدية لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي، قيادات بعض الشركات ومسؤولي تنفيذ محطة الشروق الواقعة ضمن المسار بسبب معدلات التنفيذ، مطالبا الشركات بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني بحيث يتم انتهاء التنفيذ نهاية يوليو المقبل، على أن يبدأ التشغيل للجمهور والافتتاح خلال احتفالات أكتوبر 2021.

ويبدأ مشروع القطار المكهرب من مدينة السلام؛ حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوبا من محطة الروبيكي إلى العاصمة الادارية الجديدة وأصلا حتى مطار القطامية الجديد.

وينطلق المشروع من مدينة السلام حيث محطة عدلي منصور أولى محطات مشروع القطار المكهرب، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهي بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية مد المشروع من العاشر من رمضان حتى مدينة بلبيس بالشرقية.

ويشمل مسار المشروع بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق أجرت تعديلا على تصميمات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، شمل إضافة 3 محطات إضافية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة رابعة بالعاشر من رمضان، لتصل أطوال المشروع إلى 84 كم بعدما كانت قبل التعديلات 68 كم، حيث تم مد المشروع ليشمل إضافة محطة أمام كنيسة الميلاد بالعاصمة الإدارية وأخرى أمام المدنية الرياضة وثالثة أمام الكيان العسكرى ونادي الرماية بالعاصمة الإدارية ومحطة رابعة بمدينة العاشر من رمضان وتصل إجمالي محطات المشروع إلى 15 محطة بإطوال 84 كم.