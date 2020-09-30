الفريق كامل الوزير: نقل البضائع يحقق أرباحًا كبيرة في السكة الحديد

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن نقل البضائع عبر قطارات السكة الحديد سيحقق أرباحاً كبيرة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم هذا الأمر عبر القطارات، وتخفيفه على الطرق السريعة.

وأوضح "الوزير"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة النقل اليوم، لتوقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري، أنهم يعملون حاليًا على تنفيذ جميع المشروعات القومية والتنموية في المنظومة؛ لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن نقل البضائع عبر القطارات سيحافظ على الطرق السريعة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة وسائل النقل المختلفة لتتكامل مع بعضها داخليًا وخارجًيا، موضحًا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميًا.

وأشار الوزير، إلى أن السكة الحديد لديها إمكانيات جبارة؛ لنقل البضائع عبر قطاراتها، موضحًا أن مشروعات تطوير البنية التحتية لهذه المنظومة يسير بصورة منتظمة، عبر تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها إلى العمل إلكترونيًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

ولفت "الوزير" إلى أنه تم توريد 100 جرارًا أمريكيا جديدًا للسكة الحديد، وكذلك 103 عربة قطار روسية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، موضحًا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، مشددًا على أنه لا يمكن خروج أي منها من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية؛ للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.