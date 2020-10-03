يسرا تهنئ إلهام شاهين بزواج شقيقها: عشرة العمر.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنانة إلهام شاهين بحفل زفاف شقيقها أمير، إذ نشرت صورة تجمعهما من الحفل الذي أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت يسرا: "عشرة العمر.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك انت وكل حبايبك دايمًا.. ألف مبروك أمير ومنة".

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، أمس، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

واحتفل أمير شاهين، الشهر الماضي، بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، في الساحل الشمالي، بحضور عدد من الفنانين، على رأسهم هالة صدقي وهنا شيحة.