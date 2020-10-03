طارق الرفاعى: وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% لشكاوى المواطنين

أشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه كان لمحافظات "المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، وقنا"، النصيب الأكبر في التصدي لشكاوى مواطني تلك المحافظات؛ إذا استقبلت المنظومة من محافظة المنيا عدد (744) شكوى، يليها أسيوط 619، ثم سوهاج 491، والفيوم 240.

يأتي هذا بمناسبة مرور عامان على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، بتلقى شكاوى ورسائل المواطنين بشأن ملف تراكمات القمامة والمخلفات، في الفترة من أكتوبر 2018 حتى نفس الشهر من العام الجاري.

وأوضح "الرفاعي" في تصريحات صحفية، أن معظم شكاوى مواطني الوجه القبلي، تركزت في تزايد تراكمات أكوام القمامة يوميا، سواء كانت بالقرب من الكتل السكنية المقيمين بها، أو المتواجدة على الطرق العامة، كذلك التي تُلقى في المصارف الزراعية، مثل الترع وغيرها، والتي تتسبب في انسداد الأخيرة، وتؤدي إلى هلاك المحصول الزراعي.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات، قامت بجهود كبيرة للتعامل مع رسائل ومشاركات المواطنين، بشأن مواقع تركزت بها كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، واستمرت تلك الجهود لفترات زمنية طويلة؛ لإزالة ورفع هذه التراكمات والتخلص منها.

طارق الرفاعي: وزارة البيئة حققت أعلى استجابة

وأشار طارق الرفاعي، إلى أن وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% من إجمالي الشكاوى، التي وقعت في نطاق اختصاصاتها، كما حققت "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" نسبة 95%، والموارد المائية والري 93%، والأوقاف 91%، والنقل 90%.

وأضاف "الرفاعي" أنه على مستوى المحافظات، حققت العديد منها نسب إنجاز فائقة في الاستجابة والتعامل مع شكاوى ومشاركات المواطنين، حول مناطق تراكمات القمامة والمخلفات، وتصدرت محافظة المنوفية نسبة الإنجاز بواقع 98%؛ إذ استقبلت وتعاملت مع ألف شكوى فأكثر، يليها "القليوبية، والدقهلية، والجيزة، والبحيرة"، بنسبة 97%، ثم الشرقية 96%.