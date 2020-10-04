تكريم 61 أخصائيا بإدارات رعاية الشباب بجامعة سوهاج لاجتيازهم ورش العمل

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 61 متدربا من أخصائيي إدارات رعاية الشباب بالجامعة، لاجتيازهم ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال عملهم، بالإضافة إلى تكريم 6 من المحاضرين بالدورة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، صبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، ولفيف من أخصائيي رعاية الشباب والعاملين بجميع كليات الجامعة.

وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها القائمين والمحاضرين والمشاركين في الدورة، مشيراً إلى أهمية التطوير والتدريب في تنمية المهارات العملية وتحسين الأداء لإتمام رسالة العمل على الوجه الأكمل، مؤكداً أن إدارة الجامعة تواصل سعيها الدؤوب في اقتراح برامج تدريبية جديدة تواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل الأنشطة والمؤتمرات عن بعد لتفادي مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متمنياً لجميع المتدربين الاستفادة الملموسة من الدورة وفي بناء قدراتهم وتحسين الأداء مستقبلاً.

جدير بالذكر أن المكرمين حصلوا على شهادة إفادة باجتيازهم الدورة التدريبية في مجال التخصص تفيدهم في مجال العمل.

وكانت جامعة سوهاج قد أعلنت عن بدء التسجيل في منحة برنامج InnovEgypt لبناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، والذى ينظم بالتعاون بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم التدريب فيها عن طريق "الأون لاين".

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب وبناء قدراتهم وإمدادهم بالمفاهيم الأساسية في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك استخدام الأساليب الممنهجة والأدوات المساعدة على توليد أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات والمشكلات، إلى جانب التدريب على كيفية تطبيق هذه الأفكار وتحويلها لشركات ناشئة ناجحة.

مضيفاً أن البرنامج يتكون من ثلاث وحدات رئيسية، الأولى هي الابتكار وإدارة التكنولوجيا، وهي دورة تفاعلية مدتها يومين حول أساسيات الابتكار وأنواعه ومصادره واتجاهات التكنولوجيا لخلق أفكار مبتكرة، الثانية وهي وحدة الفكر الإبداعي، ومدته يومان يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية، وأخيراً وحدة ريادة الأعمال، وهي دورة مدتها يومان وتغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وتعطي تدريب مفصل على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.